Festa per i cento anni della professoressa Annita Gallegati

Giunta al traguardo dei 100 anni nei giorni scorsi, la signora Annita Gallegati ha festeggiato in casa insieme ai suoi familiari e ha ricevuto dal vicesindaco Luigi Pezzi la pergamena di auguri da parte dell’amministrazione comunale. La prof. Annita Gallegati, laureata in scienze naturali, ha insegnato fino al 1980 matematica e scienze alle scuole medie Francesco Baracca di Lugo. Originaria di Faenza, durante la guerra, insieme a suoi familiari, ha vissuto momenti molto difficili: prima la prigionia a Massa Lombarda con l’accusa di essere spie inglesi, poi gli arresti domiciliari fino alla fine del conflitto nella casa di un professionista lughese, sotto controllo tedesco. Annita si è sposata nel 1962 con il geometra Sergio Gallamini, stimato dipendente del Comune. Attualmente vive nella casa in cui ha abitato con l’amato marito ed è circondata dall’affetto di numerosi nipoti e pronipoti tutti presenti alla festa del suo compleanno.