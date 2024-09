Festa per i quarant’anni. Pgs Maccabeus: il traguardo

Domenica scorsa il centro sociale ‘Cà Vecchia’ di Voltana ha ospitato la festa per i 40 anni di attività della Pgs (acronimo di Polisportiva giovanile salesiana) ‘Maccabeus’ Pallavolo Voltana. Al pranzo, con l’ottimo cibo preparato dalle famose azdore di ‘Cà Vecchia’, erano presenti circa 120 persone, tra ex atlete e atleti con alcuni genitori, coniugi e figli, provenienti anche da Cesena, San Marino, Reggio Emilia, Monza e Milano. Per l’occasione, una sala è stata allestita con i trofei (il primo risalente al 1987 col il 5° posto alle Finali Nazionali di Rimini con la squadra Under 16 maschile), tante fotocopie di elenchi tesserati, calendari, classifiche, referti gara, articoli di giornale, locandine eventi dal 1984 ad oggi.

A raccogliere tanti consensi ma soprattutto a evocare bellissimi ricordi, è stata inoltre la proiezione di oltre 500 foto e di un video risalente al 1997, quando l’allora squadra Under 15 femminile partecipò, a Cuneo, alle Finali Nazionali Pgs, classificandosi al 3° posto. Senza dimenticare i tre anni di militanza nella serie ‘D’ Fipav maschile dal 2002 al 2004, e molte Finali Regionali Csi a Cesenatico. Tanti ricordi rispolverati, numerosissimi episodi e racconti tornati alla luce, risate, e svariate decine di foto dei vari gruppi per annate, il tutto attorno alle crostate celebrative dei 40 anni, accompagnate dal celebre digestivo latte di suocera. Molto gradita è stata la videochiamata con lo storico presidente e fondatore della Pgs Maccabeus, don Massimo Randi. Gli organizzatori ringraziano tutti coloro che in questi 40 anni hanno giocato, ricoperto il ruolo di allenatore, i segnapunti, gli arbitri, i dirigenti e gli sponsor per questa piccola ma grande realtà sportiva di Voltana.

lu.sca.