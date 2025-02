Festa per il secolo di Sergio Pelloni

Venerdì 21 gennaio il voltanese Sergio Pelloni ha compiuto 100 anni ed è stato festeggiato dalla figlia Fulvia, dai nipoti e dagli amati pronipoti nella giornata di sabato. In mattinata, la sindaca di Lugo, Elena Zannoni, ha fatto visita al signor Pelloni, portandogli in dono una pergamena a ricordo dell’importante traguardo, insieme agli auguri dell’amministrazione comunale e dell’intera comunità lughese.

Sergio Pelloni è nato il 21 gennaio del 1925 nel comune di Alfonsine e ha sempre vissuto a Voltana, lavorando come operatore su trattori e mietitrebbia, come aiuto cantiniere e come potatore di piante, un lavoro che gli ha dato grande soddisfazione e che ha saputo insegnare a tanti ragazzi. In quanto terzo figlio dei suoi genitori, non andò a combattere in guerra ma attraversò comunque i difficili anni del conflitto, riuscendo a sposarsi con Francesca Pirazzoli, l’amore di una vita, nel 1949. Il loro è stato un matrimonio lunghissimo e Francesca è venuta a mancare nel 2023. Un duro colpo, dal quale però Sergio si è ripreso grazie anche all’amore per la famiglia, i nipoti che ha cresciuto e i pronipoti, ai quali telefona molto spesso. Grande appassionato di pesca, fino a pochi anni fa frequentava circoli di pesca sportiva ad Anita e Conselice. Sergio Pelloni vive nella sua casa di Voltana, assistito da una signora, e si mantiene attivo, andando al bar quasi ogni giorno.