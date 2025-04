Festa per le 103 primavere di Sina. E Francesca raggiunge il secolo

Sina lo scorso 20 aprile ha compiuto 103 anni, mentre il giorno prima Francesca Costa è entrata nel club dei centenari. Sina è il nome con cui parenti e amici chiamano la cotignolese Teresa Montuschi. Da qualche anno è ospitata nella casa di fraternità di San Pietro in Vincoli e gode ancora di buona salute. Tra i suoi segreti di longevità si possono annoverare le conversazioni che ogni giorno tiene su vari argomenti e una bella pedalata sulla cyclette tutte le mattine. Nata a Faenza nel 1922, si è sposata a nel 1945 con Sergio Gatta e nel 1946 è nato Tiziano. A Cotignola Teresa ha aperto un negozio di pollame, sotto all’allora mercato coperto. Il papà Giulio le procurava gli animali e lei il venerdì, giorno di mercato, li macellava per la vendita. Le sue passioni sono il ricamo, il calcio e la velocità: sempre aggiornata sulle notizie sportive, è una tifosa della Juve e segue sia la Moto Gp che la Formula Uno.

Francesca ha sempre vissuto a Fusignano. È ospite da un anno della casa di riposo ‘San Rocco’. Impegni familiari e lavorativi hanno scandito la sua vita. Prima del lavoro nei campi, era occupata alla fornace del paese dove ha conosciuto il suo futuro marito Vincenzo Martoni, con il quale ha avuto una figlia, Lorenza. E’ una donna lucida, sorridente, sempre alla ricerca di compagnia con cui scambiare una battuta e a chi le domanda il segreto per arrivare a cent’anni, risponde "Lavorare, lavorare e lavorare e, perché no, almeno un paio di volte nella vita andare a ballare, come sono riuscita a fare io".

Matteo Bondi