Festa per le cento primavere di nonna Luigia Tasselli

Nonostante la veneranda età è ancora autosufficiente, è dotata di buona memoria e vive nella propria abitazione, aiutata dal figlio Walter e dalla nuora, che risiedono poco distanti da lei. E mercoledì scorso, circondata dall’affetto dei suoi cari, la fusignanese Luigia Tasselli ha tagliato il ragguardevole traguardo delle cento primavere. La nonnina ha ricevuto anche la visita del sindaco di Fusignano, Nicola Pasi, che a nome della comunità e dell’amministrazione comunale, le ha portato come omaggio un mazzo di fiori.

Nata il 15 febbraio 1923 a Fusignano, nel corso della sua vita Luigia ha svolto diversi lavori: ha fatto l’operaia in un magazzino di lavorazione del tabacco che si trovava tra Rossetta e Fusignano, poi nel collettivo di Rossetta e negli anni Cinquanta ha fabbricato per diversi anni guanti in nylon che venivano poi esportati in America: li realizzava in casa per conto di un’azienda di Lugo che le aveva fornito i macchinari necessari. Nel 1942, a 19 anni, è convolata a nozze con Vincenzo Graziani, che poco dopo il matrimonio fu spedito in Russia per la guerra e dalla quale miracolosamente tornò vivo. Il figlio Walter ha dato a Luigia tre nipoti e sette pronipoti. Ai tanti auguri ricevuti si associano anche quelli della redazione del Resto del Carlino Ravenna.

Lu.Sca.