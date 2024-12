Grande festa di piazza a Capodanno a Lugo: lo spettacolo e il programma

Lugo (Ravenna), 30 dicembre 2024 - Anche a Lugo è iniziato il lungo conto alla rovescia in vista del Capodanno. Per la notte di San Silvestro è in programma una grande festa di piazza che propone uno spettacolo unico nel suo genere sulle pareti della Rocca estense. Alle 23 andrà infatti in scena ‘Imparare a volare’, spettacolo di danza verticale ideato da Monica Maimone per una produzione Festi Group.

Grandi immagini proiettate sulle pareti della Rocca estense faranno da fondale a quanto accade nella piazza, in mezzo al pubblico e non su un palco lontano. Sospesa sulle pareti verticali della Rocca, una ragazza sperimenta il volo, il più antico sogno dell'uomo nonché simbolo della città che ha dato i natali all'asso italiano dei cieli Francesco Baracca; ognuno potrà provare l’emozione di staccarsi da terra insieme all’acrobata, che sul filo danza; sull’alto delle torri, un angelo racconta la leggerezza del volo; un’aviatrice danza nel vuoto, mentre scorrono le immagini di paesaggi come visti da un aereo e infine una fanciulla danza lieve sulla parete e sulla sua lunghissima gonna, appaiono i nostri sogni: imparare a sognare è il primo gradino per poter volare.

Le prove pubbliche dello spettacolo si terranno questa sera, lunedì 30, alle 21 in Piazza Martiri. Tornando a domani sera, a festa di Capodanno proporrà djset con musica di qualità nel cortile della Rocca a cura del Cisim. Per l’occasione è stata emessa un’ordinanza antivetro valida dalle 20 di martedì 31 dicembre alle 7 di mercoledì 1° gennaio, nell’ambito del centro storico. Sarà quindi vietato vendere per asporto tutte le bevande in contenitori di vetro agli organizzatori degli eventi, ai titolari di esercizi commerciali, di laboratori artigianali e degli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, agli operatori commerciali su area pubblica, ai titolari di distributori automatici di bevande, situati all’interno del centro storico di Lugo nelle seguenti aree: piazze del centro storico, via Garibaldi, via Matteotti, via Baracca, via Acquacalda e via Foro Boario.

I divieti sono intesi a evitare l'abbandono generalizzato e diffuso di contenitori di vetro e a preservare l’incolumità pubblica e il decoro della città. Si ricorda inoltre che l'uso di petardi e fuochi artificiali è vietato e può comportare sanzioni fino a 400 euro. Si invita pertanto la cittadinanza a rispettare la norma per garantire festeggiamenti sereni e la sicurezza di tutti.