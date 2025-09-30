Durante una festa privata: “È stata violentata da ubriaca, non archiviate il caso della 16enne”

Ravenna, 30 settembre 2025 – Il materiale in mano alla procura è già di per sé “solido e sufficiente”. La richiesta di archiviare la denuncia di violenza sessuale di quella studentessa 16enne ravennate “evidenzia una serie di lacune”. Il gip deve quindi rigettarla: o a favore di ulteriori indagini o mandando direttamente a giudizio l’indagato, anche lui ravennate e all’epoca 17enne.

È quanto l’avvocato Aldo Guerrini, legale dei genitori della ragazza, ha chiesto al tribunale dei minorenni di Bologna per ciò che è accaduto a inizio maggio 2024 in una festa privata organizzata in un locale pubblico alle porte della città. Nei giorni scorsi il pm Caterina Salusti aveva chiesto l’archiviazione del caso pur rilevando come le dichiarazioni delle 16enne fossero coerenti e trovassero riscontro in varie testimonianze. Ma il 17enne che lei aveva accusato di violenza sessuale approfittando del fatto che fosse ubriaca, aveva parlato di rapporto consenziente. Inoltre altri testimoni non avevano notato alcuno stato di alterazione nella 16enne: un quadro che avallava “l’ipotesi di una consumazione consensuale del rapporto, introducendo il ragionevole dubbio circa la colpevolezza dell’indagato”.

Per il legale invece gli elementi sono “inequivocabili” e “tali da non giustificare la richiesta di esenzione dell’esercizio penale”. Dal punto di vista tecnico, nell’atto, appena depositato, si rileva che “la formula dubitativa” alla quale il pm ha fatto riferimento tratteggiando una probabile assoluzione del 17enne (avvocati Giovanni Focaccia e Cristina Ingoli) in un eventuale processo, “non rientra nei casi tipizzati di richiesta di archiviazione”. Come dire che spetta a un giudice “l’onere valutativo sulla responsabilità dell’indagato”. Tanto più in un caso come questo alla luce delle aggravanti contestate: la “minore età della vittima” e “la minorata difesa” per via della dello stato di alterazione alcolica riferito dalla 16enne. Su quest’ultimo punto, il legale ha ricordato che a verbale, “baristi (minorenni) hanno riferito di avere somministrato alla minore almeno due drink”. La diretta interessata in incidente probatorio davanti al gip Chiara Alberti, aveva detto di averne “assunto in quantità maggiore di due”. In quelle condizioni insomma, “difficilmente avrebbe potuto manifestare un valido consenso al rapporto” con il 17enne. Altri elementi porterebbero alla conclusione di un rapporto non consenziente come “la biancheria intima strappata e alcune ecchimosi”. Nel complesso, “una cartina al tornasole che sconfessa il tentativo di giustificazione” dell’indagato dato che - ha proseguito il legale - il contatto “ha avuto tutte le caratteristiche di un rapporto violento e non consensuale”.

C’è inoltre il messaggio del ragazzo successivo ai fatti e scritto - secondo l’avvocato - per “crearsi un lasciapassare di impunità”: “Ciao (...) - vi si legge - innanzitutto volevo chiederti scusa anche per la situazione che si è creata, però comunque io ci sto male anche per quello che è successo. A me non sembrava minimamente che tu non volessi anche perché in caso, io sarei stato fermo subito. Spero si possa risolvere il prima possibile questa situazione, ti chiedo scusa ancora”. Ecco: in eventuali nuove indagini, il legale chiede di analizzare meglio quel messaggio. Ma anche di procedere ad analisi telefoniche; ad ascoltare i medici che visitarono la ragazza; a rivalutare alcune testimonianze e soprattutto a rintracciare chi - finora mai ascoltato - quella notte evitò che la 16enne “fosse trascinata nei bagni del locale” dal 17enne giusto poco prima della lamentata violenza sessuale collocata in una stanza del primo piano.