Festa: Teresa Montuschi ha compiuto 101 anni

Giovedì 20 aprile Teresa Montuschi ha compiuto 101 anni. Ospite della casa di fraternità di San Pietro in Vincoli, è stata festeggiata dalla famiglia, dagli amici e dal personale della struttura; ha ricevuto inoltre la visita dell’Amministrazione comunale, che le ha portato gli auguri di tutta la comunità cotignolese e un omaggio floreale.

Teresa è nata a Faenza il 20 aprile 1922, dove si è sposata con Sergio Gatta nel 1945 e un anno dopo è nato Tiziano, il loro unico figlio. Fino al 2021 Teresa ha abitato a Cotignola insieme al figlio e alla sua famiglia, poi le difficoltà di deambulazione l’hanno costretta a scegliere una sistemazione più adatta alle sue nuove esigenze. Lucidissima e con la battuta sempre pronta, ama giocare a carte con i suoi amici, legge il giornale, guarda la televisione e per tenersi in forma ogni giorno si fa una bella pedalata in cyclette.