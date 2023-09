Festa tra danza e gastronomia

Venerdì 8, sabato 9 e domenica 10 settembre, presso la Tensostruttura delle Associazioni, si terrà la Festa della Misericordia a Casola Valsenio. Domani dalle 19 cena con tortelli, polenta, castrato, crocchette di pollo, patate, pomodori e cipolle. Alle ore 20:45 Nuova Arte Danza presenterà lo spettacolo “Alla grande”.

Sabato dalle ore 19 cena con chitarrini, tagliata, cosce e crocchette di pollo, patate, pomodori, cipolle. Alle ore 20:45 in programma “Canta che ti passa”, esibizione degli allievi del corso di canto (direzione artistica di Monia Visani).

Domenica 10 settembre alle ore 11 santa messa presso il cortile della Misericordia (via Soglia), in memoria di tutti i confratelli e le consorelle. A seguire benedizione degli automezzi. Alle ore 12:30 pranzo con tortelli, chitarrini, tagliata, cosce e crocchette di pollo, patate, pomodori e cipolle. Durante tutte le giornate sarà possibile tesserarsi o rinnovare la propria adesione alla Confraternita di Misericordia per l’anno 20232024.