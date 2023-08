Feste abusive, chi viola le regole dev’essere punito

Continua dalla prima pagina

...e se viene rilevato che qualcosa non va, è giusto sanzionare coloro che propongono questi intrattenimenti, anche perché la sicurezza deve essere la nostra parola chiave, soprattutto a tutela dei più giovani, fruitori di questi momenti di svago, ma anche per le famiglie che devono essere tranquille e sapere che i propri figli non corrono pericoli.

I controlli che sono stati eseguiti recentemente in alcune strutture del nostro litorale ravennate, a Marina di Ravenna e a Marina Romea, vanno in questa direzione, nel senso che le regole devono essere rispettate da tutti e chi non le rispetta va punito.

Grazie quindi alle forze dell’ordine e al Prefetto di Ravenna Castrese De Rosa, che ha coordinato i controlli mirati, a cui va il nostro plauso.

Questi controlli giungono al termine di un lavoro che abbiamo fatto assieme alla Prefettura di Ravenna e che ha portato alla firma del Protocollo d’intesa per una maggiore sicurezza nelle discoteche e nelle aree adiacenti a tali luoghi di aggregazione.

L’accordo sottoscritto suggella un’intesa che vuole, in sostanza, privilegiare il “sano divertimento”, il rispetto delle regole e comportamenti di massima collaborazione per diffondere la legalità in luoghi di svago sicuri.

Per far ciò sono state incrementate le attività di controllo da parte delle forze di polizia per “contrastare le organizzazioni illegali di intrattenimenti danzanti e di spettacoli da parte di soggetti non autorizzati e i casi di attività occasionali abusive ed elusive del regime autorizzatorio che realizzano forme di concorrenza sleale, esponendo anche i frequentatori a rischi per la loro incolumità”.

Anche il recente incontro con il Vice Sindaco Eugenio Fusignani va in questa direzione: interventi e azioni mirate per evitare comportanti inopportuni e a difesa della legalità.

L’auspicio è che ci sia la chiara consapevolezza da parte di tutti, soprattutto da chi organizza feste in spiaggia, che eventuali irregolarità nell’organizzazione di eventi verranno sanzionate e non resteranno impunite, perché il rispetto della legalità e delle regole è fondamentale per una sana convivenza sociale.

*Mauro Mambelli

Presidente

Confcommercio Ravenna