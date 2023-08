Feste all’Aloha Beach Il Tar: stop di tre giorni

Un ricorso lampo al Tar, depositato mercoledì mattina. Con decisione lampo arrivata attorno al mezzogiorno dell’indomani. Niente da fare: con buona pace del suo titolare, il signor Alberto Belloni, il bagno Aloha Beach di Marina Romea dovrà rimanere chiuso nei tre giorni indicati dalla specifica ordinanza erogata per una festa non autorizzata: il 28, 29 e 30 agosto.

Il presidente del tribunale amministrativo regionale di Bologna così ha deciso non dando corso alla richiesta che l’avvocato Alessandra Cavina aveva presentato attraverso un ricorso ante-causam. Si tratta di un’istanza davvero particolare: per poterla fare, devono esistere ragioni di eccezionale gravità e urgenza. Come in questo caso appunto per il quale attendere l’iter normale, avrebbe significato andare ben oltre alle fatidiche date di chiusura. Ma il presidente con apposito decreto ha specificato che in fondo allo stabilimento balneare in questione erano già stati concessi 10 giorni: e così questa volta non se ne fa nulla. Una decisione che non è impugnabile e che dunque, al netto di clamorose iniziative personali, fa da preludio al fatidico stop di tre giorni.

La breve querelle amministrativa, a cui comunque seguirà il ricorso ordinario, si era profilata quando l’Aloha nello scorso week-end si era ritrovato a dovere fare i conti con un sopralluogo della polizia locale. E non era andata bene: perché solo poche ore prima al titolare era stato notificato un provvedimento di chiusura per tre giorni a seguito di una festa in spiaggia di fine giugno. E sabato sera quando gli agenti erano arrivati, avevano trovato la terza serata di Rockanastro, rinomata kermesse musicale. Uguale a ulteriori grane per pubblico spettacolo non autorizzato.

Il titolare, che aveva precisato di gestire lo stabilimento da 21 anni, aveva quindi assicurato che avrebbe fatto di tutto per non chiudere nei tre giorni indicati ancora così importanti per l’estate. "Ho diversi contratti in corso", aveva spiegato Belloni aggiungendo che si tratta di "contratti attivi con il terminal crociere e l’agenzia Bassani di Venezia per servizi di bike tour nella pineta di San Vitale". E poi "un contratto con l’hotel Corallo, che è pieno, per garantire ombrellone e servizi in spiaggia". Inoltre aveva rilevato che "ci sono ancora le scuole chiuse: abbiamo 117 ombrelloni per 234 persone stagionali", dunque ragazzi compresi. E lo stop "sarebbe di tutto: acqua e bagni. Cioè vado tre giorni in vacanza in montagna..". Nel ricorso, "in alternativa alla sospensione", era stato chiesto "di spostare tutto dopo le scuole". Ma sappiamo già com’è andata. Anche se l’annunciato maltempo potrebbe mettere d’accordo tutti.

Andrea Colombari