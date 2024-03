Festeggiati i 104 anni di Giuseppa Naldoni, la cittadina più longeva

Una begonia rossa per Giuseppa Naldoni di Godo, che oggi, 12 marzo, compie 104 anni. Così l’Amministrazione comunale, rappresentata dall’assessorw Jacta Gori, ha omaggiato la cittadina più longeva di Russi. Nata a Brisighella nel 1920, per molti anni lavorò in campagna, poi prestò servizio presso alcune famiglie di Ravenna. Ha 5 figli, 4 nipoti, 8 bisnipoti e 2 trisnipoti. Fino allo scorso anno tirava da sola la sfoglia al mattarello, è una buona forchetta e le piace camminare: da sola, oppure in compagnia della figlia Carla e del genero Giovanni con cui oggi abita. Con umorismo risponde a chi farebbe la firma per arrivare così in gamba a un simile traguardo: "Arrivederci al prossimo anno!"