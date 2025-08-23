Festival Acqua, alluvionati arrabbiati. La replica: "Occasione di riflessione"

Il video di presentazione si apre con le immagini e i suoni di una pioggia incessante che colpisce una superficie. Rumori che, alle orecchie di chi ha vissuto e sofferto le alluvioni del territorio, risuonano come una nuova minaccia. Il video in questione, pubblicato sulle pagine Facebook dei Comuni della Bassa Romagna, serve a pubblicizzare un nuovo evento, organizzato dalla Fondazione Ater sul territorio dell’Unione, dal titolo ‘Festival Acqua 2025’. "Un nuovo festival – si legge nei post – che lascia il segno: un viaggio tra arte, memoria e futuro, nei luoghi dove l’acqua ha cambiato tutto" e che comprende spettacoli e altre attività.

Le reazioni non si sono fatte attendere, soprattutto da parte dei residenti del territorio di Bagnacavallo dove, nelle frazioni, sono particolarmente attivi i comitati cittadini di alluvionati ancora alla ricerca di risposte relative a manutenzioni, ordinanze, rimborsi e messa in sicurezza degli argini del Lamone prima che ricompaia il rischio alluvione. "È stata approvata l’ordinanza n. 50/2025. Un provvedimento che, sulla carta, avrebbe dovuto rappresentare un sostegno concreto ai territori colpiti dalle alluvioni. Nella pratica, però – sottolinea Luca Baldi, presidente del comitato ‘Progetto Futuro Sicuro’ di Traversara –, la priorità sembra essere stata data alla comunicazione più che alla messa in sicurezza dei luoghi. Lo dimostra la campagna istituzionale lanciata in questi giorni, con slogan dal tono accattivante: “Sta arrivando un nuovo festival che lascia il segno“, “Un viaggio tra arte, memoria e futuro“, “Segui il flusso“. Messaggi che trasformano le zone alluvionate in un palcoscenico narrativo. Per chi ha perso la casa, gli affetti, il lavoro, definirla una scelta di cattivo gusto è un eufemismo. La realtà non è un festival, ma la paura di ogni nuova perturbazione. Non è memoria da celebrare, ma incertezza quotidiana. La domanda è inevitabile: perché risorse pubbliche vengono investite in campagne di immagine e non nella prevenzione?". Tra i tanti commenti c’è chi definisce il Festival una "specie di barzelletta di pessimo gusto" e c’è chi inneggia alla presa in giro.

"Comprendiamo profondamente le preoccupazioni e le emozioni che il nostro territorio porta con sé, dopo gli eventi alluvionali che ci hanno colpito nel 2023 e nel 2024 – spiega Federico Settembrini, sindaco di Cotignola e referente in materia di cultura per l’Unione dei Comuni –. È proprio per questo che desidero chiarire che il ‘Festival Acqua’ non è, né vuole essere, una festa nel senso più leggero del termine. Il programma, proposto e curato da Ater con il patrocinio dei Comuni, sarà presentato ufficialmente a inizio settembre ed è stato pensato come un percorso articolato che include momenti di riflessione, formazione scientifica e divulgativa, oltre a occasioni di socialità. Il tema dell’acqua sarà affrontato nella sua complessità: come risorsa vitale, ma anche come elemento che può generare fragilità e calamità. Abbiamo accolto la proposta di Ater con grande senso di responsabilità e rispetto verso tutte le cittadine e i cittadini. Il festival sarà diffuso su tutto il territorio della Bassa Romagna, offrendo opportunità di approfondimento e consapevolezza, anche a partire dalle esperienze che abbiamo vissuto. È nostro dovere trasformare il dolore in occasione di crescita collettiva, e crediamo che questo progetto possa contribuire a farlo". L’Unione dei Comuni partecipa al Festival mettendo a disposizione i luoghi e patrocinando l’iniziativa senza costi diretti o a carico dei comuni.

