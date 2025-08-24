Festival Acqua, è polemica: "Ci sono altre priorità"

Non si placano le polemiche generate dall’avvio del Festival Acqua, annunciato per settembre con una serie di iniziative organizzate sul territorio dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna e del Comune di Russi. All’intervento di Luca Baldi, presidente del comitato ‘Progetto Futuro Sicuro’ di Traversara, che definisce il Festival una scelta di pessimo gusto così come i tanti cittadini che hanno commentato i post promozionali pubblicati, si sono ora aggiunti il commento di Daniela Capucci, consigliera a Lugo per Fratelli d’Italia e l’interpellanza a firma di Matteo Parrucci, capogruppo di Alternativa Bassa Romagna nel consiglio dell’Unione.

"Mentre le nostre comunità, Lugo, Traversara, Bagnacavallo, S. Agata e tanti altri paesi, portano ancora le cicatrici delle alluvioni devastanti, qualcuno – scrive Daniela Capucci – pensa bene di organizzare un Festival dell’Acqua. Ma vi rendete conto di quello che state facendo? Per noi l’acqua non è un elemento da celebrare, è il ricordo del fango nelle case, delle foto di famiglia distrutte, delle notti insonni passate a temere ogni goccia che cade dal cielo. Parlare di “occasioni di riflessione” sull’acqua quando ogni temporale ci riporta al trauma vissuto è di una mancanza di tatto incredibile. Non è una “riflessione” quella che vogliamo sull’acqua, è giustizia e prevenzione, opere concrete. Questo festival in questo momento storico – conclude – è semplicemente inappropriato".

Dal gruppo consiliare dell’Unione, Alternativa Bassa Romagna, arriva una richiesta di approfondimento. Parrucci, nell’interpellanza diretta al presidente dell’Unione dei Comuni, chiede chiarimenti su alcuni punti. "L’iniziativa, promossa da ATER Fondazione e sostenuta da Regione Emilia-Romagna, Unione dei Comuni della Bassa Romagna e Comune di Russi, viene presentata con un linguaggio simbolico e immagini che richiamano le alluvioni che hanno colpito la nostra regione nel 2023 e nel 2024 e che hanno causato solo nel maggio 2023, 17 vittime, più di30.000 sfollati e danni stimati in oltre 10 miliardi di euro – precisa Parrucci –. Proprio queste modalità comunicative hanno suscitato perplessità e malumori tra molti cittadini, che hanno percepito il messaggio come poco rispettoso rispetto a ferite ancora aperte nei nostri territori. Con l’interpellanza chiedo all’Unione di chiarire con quale atto è stato concesso il patrocinio e le motivazioni della scelta, se siano stati stanziati fondi o risorse pubbliche, quali sono i costi complessivi del progetto sostenuti da ATER e dagli altri promotori e come questa adesione si concili con le priorità ancora aperte dei nostri territori".

Monia Savioli