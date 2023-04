Festival degli Aquiloni, si comincia con quelli etnici

L’attesa è finita. Sui cieli della spiaggia di Pinarella inizia oggi la 43° edizione di Artevento, il Festival Internazionale dell’Aquilone più longevo al mondo dove arti visive, eoliche e performative si fondono in un vivace clima inclusivo e multiculturale. Si inizia dalle 15 con l’apertura dell’area aquiloni d’arte e etnici, l’area aquiloni giganti e 3D e l’area delle esibizioni. Sempre alle ore 15 sarà la volta della prima ‘Sky Gallery’, un display collettivo delle opere degli artisti ospiti in segno di benvenuto. Si proseguirà con ‘Sport Kite Show’, la rassegna di esibizioni di volo acrobatico a ritmo di musica in solo, coppia e team. Alle 21 il pubblico potrà godere dello spettacolo ‘Cabaret Madera’ realizzato dal Circo Madera. Nella giornata di domani si celebra la Giornata Mondiale della Terra. Si comincia alle 10 con l’apertura dell’area aquiloni d’arte e etnici, l’area aquiloni giganti e 3D Air Creations e l’area delle Esibizioni che accoglierà le prove libere di volo acrobatico. Alle 14 è in programma la presentazione del maestro del volo giapponese Masaaki Sato, ospite d’onore 2023. Alle 15.30 spazio alle esibizioni acrobatiche di volo con lo ‘Sport Kite Show’ seguito alle 15.45 dall’esibizione ‘Sky Gallery’ con focus sulle delegazioni di Austria, Cile, Curacao, Finlandia, Israele, Spagna e Svezia. Domenica alle 11 nell’area delle esibizioni il pubblico potrà ammirare la tradizionale ‘Cerimonia delle Bandiere’.