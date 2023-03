Festival del cibo di strada nel weekend

Da venerdì a domenica in piazza Farini a Russi, torna ’Russi Street Food Festival’, dove i migliori food truck d’Italia si ritroveranno per proporre menù da leccarsi i baffi. Sarà possibile gustare le prelibatezze della tradizione gastronomica di strada italiana ed estera, preparate da coloratissimi camioncini itineranti. Impareggiabili in quanto a proposta gastronomica ed inimitabili per il loro impatto estetico, i truckers proporranno le proprie pietanze divulgatrici dei sapori esclusivi del territorio e piatti preparati e serviti al momento. Street Festival celebra la strada, che diventa così spazio per socializzare. Venerdì appuntamento dalle 18 alle 24, con esibizione dei Desert Club (Negrita Tribute Band), sabato dalle 11 alle 24 (alle 21 i Bellapaprika, band di tributo a Vasco) e domenica dalle 11 alle 00.30 (Jam Republic alle 12.30). Ingresso gratuito.