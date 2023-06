Festival della Romagna, da Cavina a Luana Babini

Torna da domani a domenica il Festival della Romagna. La decima edizione continua nella sua tradizione di offrire una rappresentazione diretta ed emozionante del territorio, dei suoi protagonisti e delle sue visioni culturali ed artistiche. A Cervia diffusamente nella città, incontri, spettacoli e performance gratuite permetteranno di vivere le migliori atmosfere culturali ed artistiche della Romagna in sette giorni di incontri, musica, premi, mostre, spettacoli e performances con artisti, giornalisti, esperti, storici, provenienti da tutto il territorio che si ritrovano in città per vivere e far vivere una indimenticabile atmosfera di festa unendo nelle serate linguaggi e performance legati alla tradizione e moderni, presentando nuovi repertori, visioni e creatività che rifletteranno la cultura, l’arte e le economie della Romagna.

Tra gli appuntamenti in calendario domani alle 18.30 nei Magazzini del Sale l’inaugurazione ufficiale mentre alle 19, alla Torre San Michele, è previsto l’incontro ’50 anni di Cervia Ambiente’ insieme al sindaco di Cervia Massimo Medri e al presidente della fondazione CerviAmbiente Attilio Rinaldi. Alle 21, una serata speciale in ricordo di Ivano Marescotti e il valore del teatro con Erika Leonelli, Claudio Casadio, Pietro Caruso. Martedì in piazza Garibaldi alle 21.30 sarà la volta di ascoltare le voci di Cristiano Cavina e Paolo Boldrini. Giovedì 15 alle 20 sotto la torre San Michele Massimo Previato e Renato Lombardi ripercorreranno la storia di Milano Marittima, mentre alle 21.30 in piazza Garibaldi è in programma la presentazione della nuova orchestra Luana Babini & Bandalarga.

Venerdì alle 21 alla Torre san Michele un intervento del professor Roberto Balzani dal titolo ‘La Romagna che era. La Romagna che vogliamo. Una profezia’ e a seguire le cante romagnole dei ‘Trapozal’. Ancora: in piazza Garibaldi dalle 21.30 ci sarà una serata condotta da Giuseppe Bertaccini in arte ‘Sgabanaza’. Sabato alle 21 sotto la Torre San Michele si prosegue con un l’incontro "La cultura in Romagna. Il ruolo della Società di Studi Romagnoli", presentazione LXXIV° convegno internazionale di studi romagnoli – Cervia 6-7-8 ottobre 2023. Interverranno il sindaco di Cervia Massimo Medri, l’assessore alla cultura Cesare Zavatta e il presidente della Società di Studi Romagnoli Alessia Morigi. Domenica in piazza Garibaldi alle 21.30 una serata dedicata al liscio romagnolo. Tante le mostre esposte ai Magazzini del Sale: ‘Prospettive e Visioni. Maceo sempre all’opera’, ‘Segni e tracce fra sacro e profano’, ‘Giuseppe Palanti e la nascita di Milano Marittima. Storia della Città Giardino’, ‘Memoria di Aldo Spallicci, padre della Romagna’, ‘Presi dal Carnevale’, ‘Pop up più grande d’Italia dedicato a Pellegrino Artusi, ‘Orme grafiche di un contemporaneo’ e ‘Gli aquiloni’.

Ilaria Bedeschi