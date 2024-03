Festival delle culture. Poetesse, scrittori e iniziative con le scuole

La mostra di Salgado, realizzata in collaborazione con Contrasto, che da anni si occupa di promuovere il lavoro di Sebastião Salgado in Italia, fa parte degli eventi del Festival delle Culture in programma a Ravenna fino al 20 luglio 2024 e simbolicamente è stata inaugurata il 21 marzo, Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Discriminazione Razziale. Tra gli altri appuntamenti del Festival delle Culture, da ricordare domani alle 17, nella Biblioteca Classense, l’incontro con la poetessa Oksana Stomina, attivista di Mariupol, che presenta il suo libro ‘Lettere non spedite’, a cura di associazione Malva. Il 10 aprile alle 17.30 la scrittrice Nogaye Ndiaye, autrice di ‘Fortunatamente nera, il risveglio di una mente colonizzata’ parlerà sempre alla Classense di razzismo interiorizzato, del bisogno di sentirsi accettati e di riappropriazione della propria identità. L’evento è curato da Scritture di frontiera. E ancora, 830 giovani delle scuole superiori, dell’Università e dei progetti di accoglienza, oltre 40 gruppi di lettura, il 24 maggio alle 10, all’Alighieri, incontreranno lo scrittore di origini iraniane Kader Abdolah, rifugiato politico in Olanda.