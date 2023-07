Festival Naturae, dalla classica fino al birdwatching

Il Festival Naturae propone oggi alle 9 di stamattina appuntamento con “Puliamo il Lido”, organizzato con Legambiente, GEV, Comitato Cittadino e Gruppo Hera.

Alle 11 la grande pesca, con ricchi premi e merenda per tutti. Nel pomeriggio, alle 16, gita in bicicletta ai capanni da pesca del Bevano, con birdwatching e prove di pesca. Interviene Roberto Manzoni, presidente dell’associazione Italiana Pesca Sportiva Ricreativa.

Domani la giornata si apre con la meditazione in spiaggia (alle 7) con Mariateresa Tartaglia, e con un’escursione guidata in canoa lungo il Bevano (alle 9); alle 10 le favole per bambini alla Spiaggia 30 “In bocca al lupo“, con i lettori volontari di Nati per leggere; nel pomeriggio all’Arena del Sole, alle 18 la chiacchierata “Love my pet” con Annalisa Venturi, Maria Cristina Bellini e Nicoletta Guidicini; alle 19 seduta di Qi Gong con Barbara Cicognani.