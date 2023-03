Festival Noam al cinema Sarti, altri tre film in concorso da Messico e Stati Uniti

Si tengono al Cinema Sarti le proiezioni di oggi del Noam Festival. L’inizio della giornata è alle 14.30 con il terzo film in concorso, il messicano Huesera di Michelle Garza Cervera (nella foto). Dopo aver scoperto di essere incinta, Valeria deve fare i conti con una felicità apparente. Body horror messicano che svela il lato oscuro della maternità.

Alle 17 altro film in concorso: dagli USA, Please Baby Please di Amanda Kramer. A seguito di un evento sconvolgente, nella New York degli anni Cinquanta, una coppia di giovani sposi decide di vivere diversamente la sessualità. Alle 20.30 l’evento speciale realizzato con Strade Blu: The Gilgamesh tales - il racconto di Gilgames. Racconto multidisciplinare realizzato dall’artista faentino Heriz Bhodi Anam nel 2008 attingendo al mito di Gilgameš. Il progetto è arricchito dalle sonorizzazioni dal vivo di Don Antonio Gramentieri.

Alle 21.30 altro film a stelle e strisce in concorso: The Integrity of Joseph Chambers, di Robert Machoian. Spaventato dall’ipotesi di un’apocalisse, Joe impugna il fucile e impara a cacciare in modo da poter provvedere alla sopravvivenza della sua famiglia. Ignaro, però, del tormentoso destino che lo aspetta. Presenta il film Andrea Chimento.

La serata si concluderà al Clan Destino con il Noam Party (ingresso gratuito).

Il festival terminerà domenica.

Info. Biglietti. Serale (Evento 20.30 + Film 21.30), Biglietto intero: 7.50 euro, ridotto: 6 euro. Pomeridiano, Biglietto intero: 6.50 euro, ridotto: 5 euro. Abbonamento intero: 30 euro, ridotto: 25 euro.

Sito web www.noamfestival.it.