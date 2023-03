Festival Noam, due film in concorso

Seconda giornata del Noam Film Festival di Faenza, oggi al Cinema Europa con i primi due film in concorso.

Si parte alle 14.30 con Exposing Muybridge di Marc Shaffer, appuntamento realizzato in collaborazione con la Fototeca Manfrediana, dedicato il fotografo britannico Eadweard Muybridge. Alle 17 il primo film in concorso, dal Canada Skinamarink di Kyle Edward Ball. Realizzato con un budget di soli 15mila euro e diventato virale con un leak illegale, il film immerge gli spettatori negli abissi della psiche infantile. Alle 20.30 speech dal titolo Dagli Stati Uniti all’Europa: la rivoluzione dei social con l’ospite Francesco Oggiano di WillIta, moderato da Mattia Rizzi. Si parlerà della comunicazione digitale in Canada e in Usa e dell’influenza che questa ha avuto sul panorama italiano. La giornata si concluderà, alle 21.30, con la proiezione del secondo film in concorso: lo statunitense Sanctuary di Zachary Wigon. Hal, ricco uomo d’affari, decide di interrompere i legami con Rebecca, escort elegante, che conosce ogni suo segreto e perversione. Il racconto sofisticato e complesso, si svilupperà in un gioco al massacro senza attimi di tregua. Presenta il film il direttore artistico del Noam, Andrea Valmori.

Per informazioni: www.noamfestival.it, [email protected]

Info biglietti. Serale (Evento 20.30 + Film 21.30), Biglietto intero: 7.50 euro, ridotto: 6 euro. Pomeridiano, Biglietto intero: 6.50 euro, ridotto: 5 euro. Abbonamento intero: 30 euro, ridotto: 25 euro.