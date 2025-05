Festival per Deledda. Protagonisti gli scrittori

Sabato e domenica prossimi torna il Festival di Cervia per Grazia Deledda giunto alla terza edizione. La valorizzazione della Rotonda Deledda come luogo di cultura e di memoria, con l’inaugurazione di luci e di una targa storica per le statue di Angelo Biancini dedicate alla scrittrice sarda e una rilettura dei suoi racconti seguendo le orme dei tanti animali domestici e selvatici che li hanno ispirati sono i principali eventi dedicati alla scrittrice sarda, Nobel per la letteratura, che ha passato a Cervia i suoi anni più importanti. Il programma del festival alternerà conversazioni storiche e letterarie con le scrittrici Elisa Mazzoli, Sarah Savioli e Sandra Petrignani, letture a cura di Lelia Serra e Ruggero Sintoni, musica con il duo di chitarre Striago e di fisarmoniche Baguette, e momenti conviviali. Il giardino dell’ex villino Deledda diventa per un fine settimana un luogo di incontri tra la Romagna e la Sardegna, ricreando quel dialogo di intesa alimentato dalla scrittrice nelle quindici estati trascorse a Cervia.

Oltre all’ esposizione dei quadri di pittori cervesi e a un laboratorio per realizzare animaletti in lana e carta, sarà attivo anche un punto informativo sul benessere degli animali a cura di Arca 2005. La prima giornata del Festival (si comincia alle 16.30) sarà dedicata alla figura di Angelo Biancini e al valore delle sue statue di bronzo con una conferenza di Giovanni Gardini, direttore del Museo Diocesano di Faenza e del Museo Lercaro di Bologna, e il ricordo del nipote Luca Biancini. A conclusione, il sindaco Mattia Missiroli inaugurerà le nuove luci e la targa storica della Rotonda Deledda.

Ad aprire la seconda giornata del festival, domenica 11 alle 8, saranno invece glia mici a quattro zampe, con una passeggiata pet-friendly accompagnata da letture dalle novelle di Deledda. Di ‘Voci dalla natura, Animali domestici e selvatici nelle pagine di Grazia Deledda’ parleranno poi le scrittrici Elisa Mazzoli e Sarah Savioli in una conversazione con la studiosa Elena Gagliardi. Con Eraldo Baldini e Massimiliano Costa, autori di ‘Romagna selvatica, ieri e oggi’, si cercherà di capire quali erano gli animali che la scrittrice agli inizi del Novecento incontrava nelle sue passeggiate in salina e in pineta. Si può svolgere nel giardino di Villa Caravella per la disponibilità della famiglia Poggi, proprietaria dell’immobile. fermarsi. "L’anno prossimo saranno 100 anni dal conferimento del Nobel alla scrittrice ed è il momento propizio per fare un nuovo salto di qualità – dice Marisa Ostolani, presidente dell’Associazione Grazia Deledda, una Nobel a Cervia –. Il lungomare cervese, di cui è prevista la riqualificazione, dovrebbe diventare a misura di Nobel non solo di nome (una parte le fu intitolata nel 1946), ma anche di fatto, con opere artistiche per omaggiarla ed elementi di arredo urbano che facciano conoscere le parole straordinarie con cui Deledda descrive la sua bella-verde-ventosa Cervia. E’ una proposta che rivolgiamo a tutta la città: dovremmo cogliere questa opportunità per legare in modo indissolubile la nostra memoria a quella dell’unica italiana premio Nobel per la letteratura".

Ilaria Bedeschi