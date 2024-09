Festival Rossini Quindici eventi e nomi illustri

Torna a Lugo il festival Rossini Open, in programma dal 2 ottobre al 26 novembre: quindici eventi musicali dislocati in sette sedi con un repertorio che spazia dal medioevo all’attualità, con musica francese e del Novecento storico. Il 12 novembre, inoltre, verrà proposta l’opera Zanetto di Mascagni. Fra i nomi di spicco Charles Dutoit, Lorenzo Ghielmi, Cristina Zavalloni, Michael Barenboim, Silvia Colasanti, Elio De Capitani, Manlio Benzi, Yi-Chen Lin,le orchestre partner Cherubini, Toscanini e La Corelli.

"La nuova alluvione che ha colpito il nostro territorio – sottolinea l’assessore alla Cultura Gianmarco Rossato – non può e non deve essere un ostacolo per la promozione della cultura e della socialità. Ripartire non significa dimenticare, così come non significa lasciare indietro qualcuno: significa trovare insieme la forza di confortarci e di guardare avanti. Il teatro Rossini è uno dei tanti, sfortunati simboli della prima alluvione di maggio 2023, e poter oggi apprezzare questa nuova rassegna è un segnale importante della risposta che la città di Lugo ha saputo e saprà dare agli eventi avversi".

Nato all’aperto nell’estate del 2021, il Rossini Open è tornato poi l’anno successivo nel teatro lughese, poi nel 2023, a seguito dell’inagibilità del Teatro Rossini per l’alluvione di maggio, la rassegna si è spostata in chiese, pievi, oratori e piccoli teatri della città e del forese. E anche quest’anno si seguirà questa strada: l’attività musicale esce nuovamente dal teatro e si diffonde in sette spazi cittadini, del forese e nel Teatro Goldoni di Bagnacavallo: la Chiesa del Carmine, il Teatro di San Lorenzo, l’Antica Pieve di Campanile, la Chiesa del Suffragio, la Sala Polivalente del Centro Sociale Il Tondo e il Teatro della Casa del Bambino di Voltana. Al Teatro Goldoni ci sarà il leggendario direttore svizzero Charles Dutoit, il 10 ottobre. Spiccano poi il grande tastierista barocco Lorenzo Ghielmi all’organo Callido del Carmine (5 ottobre), il violinista franco-tedesco Michael Barenboim (21 novembre), il direttore Manlio Benzi (8 novembre), il mezzosoprano Cristina Zavalloni e la direttrice Yi-Chen Lin (22 novembre), la compositrice Silvia Colasanti e l’attore Elio De Capitani (4 novembre), le tre orchestre partner Giovanile Cherubini, La Toscanini e La Corelli, il debutto al festival dell’Orchestra Olimpia diretta da Francesca Perrotta con la pianista Roberta Pandolfi (26 novembre). Il concerto inaugurale si terrà mercoledì 2 ottobre, nella Chiesa del Suffragio, con due giovanissimi talenti del pianoforte, Federico Segurini e David Anthony Borisov, impegnati con brani di Granados, Rachmaninov, Haydn, Chopin e Brahms. Tutti i concerti avranno inizio alle 20.30, ad eccezione di quello di domenica 16 ottobre che inizierà alle 16. I biglietti sono in vendita on line sul sito www.vivaticket.com e nei punti vendita Vivaticket. Per informazioni biglietteria@teatrorossini.it tel. 0545.299.542.

Ugo Bentivogli