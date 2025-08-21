Festival teatrale ’Ra-dici’. Stasera apertura con ’L’affanno’

Inizia questa sera, con ‘L’affanno’, alle 18 – l’ingresso è gratuito – alla Pineta di Marina di Ravenna, la rassegna ‘Ra-dici’ che porterà al pubblico la sua quinta edizione. Come per gli anni precedenti, la rassegna graviterà attorno allo spazio culturale della Vecchia Pesa di Classe. L’evento, che si giova della compartecipazione del Comune di Ravenna, è organizzato da Spazio A, con la collaborazione dell’associazione Galla & Teo, dell’associazione Classe Archeologia e Cultura e di Ammutinamenti Festival. "Il tema che quest’anno abbiamo scelto – spiega Camilla Berardi, presidente di Spazio A e direttrice artistica dell’iniziativa – come filo conduttore la maschera. Emblema del teatro sin dalla sua nascita eppure mai come oggi così adatta a rileggere la nostra contemporaneità. Gli spettacoli in programma affrontano le maschere che ci circondano, le criticano e le accarezzano". La rassegna di spettacoli sarà inaugurata, dunque, oggi da ‘L’affanno’, una performance ideata da Spazio A in cui il pubblico sarà invitato a cimentarsi con un itinerario guidato dalle voci degli attori direttamente in cuffia. La serata proseguirà con l’esibizione di Giulio Santolini in ‘Kamikaze - spero vada meglio dell’ultima volta’, allestimento ideato per mettersi in relazione con un pubblico presente, vero e popolare e offerto agli spettatori di Ra-dici in collaborazione con Ammutinamenti Festival. Spettacolo questo che inizierà alle ore 21 alla Vecchia Pesa, Domani sera ci sarà una seconda replica de ‘L’affanno’, poi ‘Retrogusto Pop’: uno spettacolo comico dal tono leggero, fresco e coinvolgente ma al tempo stesso capace di affrontare i temi complessi del femminismo, messo in scena dal Collettivo Matrioska. Sabato la rassegna verrà aperta da ‘Storie di Leggende’ del gruppo informale Omininoodi che metterà in scena racconti attuali sulle leggende e il folklore romagnolo in vesti contemporanee. A proseguire la serata ci saranno i ragazzi di Risvegli con ‘Spettacolo da fare’, creato dall’unione dei testi Pirandello e di scritti originali dei ragazzi partecipanti. Domenica si aprirà con la lettura del materiale prodotto dal Laboratorio teatrale di scrittura Parole da coltivare. In serata andrà in scena la mitologia classica con ‘Pasifae Autodafé’ di 9C Teatro: saranno di nuovo le parole a disegnare le azioni, in diretto dialogo con gli spettatori. Ogni spettacolo serale sarà preceduto (alle ore 19) da un aperitivo a cura della piadineria Gli Azdori di Classe.

u.b.