Fêtes Galantes alla Rocca

Non hanno ancora trent’anni e sono entrambe emiliano romagnole, le due talentuose artiste che si esibiranno mar alla Rocca di Bagnara di Romagna, nell’ambito del cartellone di Emilia Romagna Festival. Sono la soprano Alessia Cavuoti e l’arpista Morgana Rudan, le due virtuose musiciste che porteranno alle 21 sul palco della Rocca “Fêtes Galantes. Un viaggio musicale nei salotti francesi dell’Ottocento”, un concerto che esplora l’intimità e la raffinatezza dei salotti francesi dell’Ottocento, interpretando un repertorio che spazia da Reynaldo Hahn a Claude Debussy, passando per Gabriel Fauré e Jules Massenet.

Il programma si apre con le melodie di Reynaldo Hahn, autore venezuelano di nascita ma parigino d’adozione, che con L’heure exquise e À Chloris restituisce tutta la grazia e la nostalgia di un mondo sospeso tra eleganza e sogno. All’arpa sola risuoneranno le invenzioni scintillanti di Marcel Tournier, tra delicate miniature (La lettre du Jardinier) e virtuosismi luminosi (Au matin). Il percorso tocca poi la liricità sobria e intima di Gabriel Fauré, maestro della mélodie, con brani come Les Berceaux, Le Secret e Clair de Lune, cullati da un’armonia di dolce malinconia.

Non mancano le suggestioni raffinate di Gabriel Pierné, con l’Impromptu-caprice per arpa sola, e il tocco elegante e narrativo di Camille Saint-Saëns, capace di trasformare in musica la visione di una Soirée en mer. La serata approda poi all’impressionismo nascente di Claude Debussy, che nei giovanili Beau Soir e Nuit d’Étoiles già lascia intravedere la sua magia timbrica e la forza evocativa. Chiudono il percorso le pagine di Jules Massenet, tra la celeberrima Méditation da Thaïs, trascritta per arpa sola, l’appassionata Élégie e la sensuale Nuit d’Espagne, che riportano l’ascoltatore nell’incanto cosmopolita della Belle Époque.

La giovane soprano Alessia Cavuoti (classe 1996) si è formata tra Reggio Emilia e Parma sotto la guida di maestri di prestigio, perfezionandosi in masterclass con interpreti del calibro di Eva Mei, Francesco Meli e Sonia Ganassi. Vincitrice di concorsi e protagonista di rassegne musicali in diverse città italiane, porta avanti un’intensa attività concertistica, spaziando dalla lirica alla musica da camera. Con Morgana Rudan e Claudia Piga (flauto), fa parte del trio cameristico “Les Aquarelles”.

Arpista di talento, Morgana Rudan (classe 2000) ha intrapreso giovanissima lo studio dello strumento. La sua carriera già vanta premi internazionali, collaborazioni con orchestre di primo piano – dal Teatro Comunale di Bologna al Teatro Massimo Bellini di Catania e l’ Orchestra di Valencia – e progetti discografici di rilievo pubblicati da Da Vinci Publishing.

In caso di maltempo: Auditorium Parrocchiale, piazza IV novembre. Biglietti 5 euro - Fino a 10 anni 1. Biglietti disponibili su Vivaticket.