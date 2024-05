Fiabe di Emilio e visite alla Villa

Doppio evento della Pro loco di Russi oggi. Il primo, dalle 15, riguarda la proposta di offerta a ragazzi da 5 a 10 anni e loro familiari di un pomeriggio di svago all’insegna del mondo delle fiabe di Emilio Duranti in via Torre 2/1 a San Pancrazio. Il secondo consiste in visite guidate agli scavi della Villa Romana, offerte dai volontari della Pro Loco, per la Giornata delle Oasi. L’accesso all’area archeologica è gratuito per ragazzi mentre per gli adulti è richiesto un biglietto di 3 euro. Info. 349.8544538.