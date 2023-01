Fiamme dal tetto di un’abitazione, paura a Reda

Paura nella tarda mattinata di ieri a Reda di Faenza. Intorno all’ora di pranzo, infatti, dal tetto di un’abitazione indipendente sono divampate le fiamme. Subito la proprietaria ha chiamato i vigili del fuoco che sono giunti sul posto, in via Reda, con ben cinque squadre da Faenza, Lugo e anche dalla centrale di viale Randi a Ravenna, con autoscala e autobotte. L’intervento, iniziato alle 13, è è proseguito fino alle 15.30 con i pompieri che hanno dovuto togliere le tegole del tetto e tagliare la copertura in legno, intercettando il fuoco e spegnendolo con acqua e liquido schiumogeno. Terminata l’opera di spegnimento, i vigili del fuoco hanno verificato con la termocamera se ci fossero ancora braci o focolai e a fine intervento hanno posizionato un telo di plastica per la protezione del tetto bruciato. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito ma si sono riscontrati solo danni al tetto andato a fuoco per un incendio scaturito dal surriscaldamento della canna fumaria. I vigili del fuoco colgono l’occasione per ribadire l’importanza della pulizia delle condotte dei fumi, un operazione che potrebbe evitare tanti inconvenienti.