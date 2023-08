Fiamme gialle al porto Cento chili di vongole di frodo Barca e motore sequestrati

L’altra notte all’interno del porto la guardia di Finanza del Roan di Rimini ha sequestrato 100 chili di vongole pescate di frodo oltre a un natante con motore fuoribordo e alla relativa attrezzatura.

L’operazione - si legge in una nota delle Fiamme Gialle - è stata condotta dalla vedetta in forza alla sezione operativa navale di Marina di Ravenna. In particolare i finanzieri sono intervenuti quando due uomini a bordo di un natante con attrezzatura da pesca subacquea, erano impegnati nella pesca delle vongole in area e tempi non consentiti dalla normativa. Alla vista dei militari, i due sono fuggiti a piedi abbandonando il natante completo di tutta l’attrezzatura. I militari, dopo avere provato a inseguire i due, hanno sequestrato il natante ai fini della confisca, compreso il motore fuoribordo da 15 cavalli. Le vongole, ancora vive, sono state liberate in mare.

L’importanza di questi servizi - ha rilevato la Finanza - risiede da una parte nella necessità di salvaguardare quanto più possibile l’integrità dell’ambiente marino. E dall’altra di tutelare la salute dei consumatori che, come in questo caso, potrebbe essere messa a rischio se tali prodotti pescati in zone vietate (tanto più in vicinanza del porto) venissero messi in commercio al di fuori dei circuiti convenzionali.

Per tale motivo, le norme hanno previsto il rispetto di specifiche prescrizioni sui trattamenti igienico-sanitari preliminari necessari a rendere sicura la commercializzazione di tali prodotti e a garantire, in buona sostanza, la loro tracciabilità e di conseguenza la salute pubblica.

Inoltre il contrasto alle attività fraudolenti di specie, serve anche a impedire la concorrenza sleale, a vantaggio di quanti svolgono regolarmente le attività di produzione e commercializzazione dei mitili a mezzo di vivai autorizzati. L’attività di servizio si colloca nell’ambito della più ampia attività di controllo economico del territorio esercitate su entroterra e lungo la fascia costiera emiliano-romagnola dal reparto operativo aeronavale della guardia di Finanza di Rimini, rivolta trasversalmente anche alla pesca di frodo.

Il precedente sequestro di vongole risale a fine giugno scorso quando i militari della capitaneria di porto di Ravenna avevano messo le mani su 330 chili di bivalvi pescati illecitamente in quel caso in quanto oltre la quantità consentita. Il comandante del peschereccio era di conseguenza stato sanzionato. Il controllo era scattato all’alba all’arrivo in banchina. L’imbarcazione, appartenente alla tipologia delle draghe, avrebbe potuto pescare in giornata un massimo di 400 chili di vongole, in base al piano di gestione del consorzio di iscrizione.