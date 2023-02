Fiamme in un casolare disabitato alle porte di Voltana, l’incendio è partito da una stufa

Pare sia partito da una stufa l’incendio divampato martedì verso le 17 in una casa colonica alle porte di Voltana, in un tratto di via Fiumazzo che conduce nella località di Chiesanuova. Un casolare disabitato ormai da una ventina di anni, ma che, proprio per la presenza della stufa, sembra che ospitasse qualcuno. Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del Distaccamento di Lugo con l’autobotte, oltre a una pattuglia della Polizia locale della Bassa Romagna. Poi sono intervenuti, con una seconda autobotte e un mezzo equipaggiato con tute e autorespiratori, anche i pompieri di Ravenna. La presenza di un impianto elettrico funzionante ha richiesto, per la sua disattivazione, l’intervento del personale Enel. Oltre a una stanza al piano terra, le fiamme hanno aggredito parte del primo piano tra travi in legno, cartongesso e vecchi oggetti. Constatando che si trattava di un edificio pericolante, i vigili del fuoco hanno operato dall’esterno, provvedendo a un puntellamento provvisorio, prima di rientrare dopo circa cinque ore.

Lu.Sca.