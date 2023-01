Fiamme nel capannone Distrutte le attrezzature

Le esatte cause sono al vaglio del personale tecnico dei Vigili del Fuoco, ma è verosimile ritenere che sia da attribuire ad un corto circuito ‘partito’ da un gruppo elettrogeno, l’incendio divampato ieri pomeriggio all’interno di un piccolo capannone adibito a deposito e situato a Sant’Agata sul Santerno. Rogo che, pur non registrando per fortuna conseguenze a persone, ha distrutto la quasi totalità delle attrezzature (tra cui un trapano a colonna) e altre tipologie di materiale presenti, oltre a una moto semi-nuova di grossa cilindrata e diversi altri oggetti. Non solo, ma l’intenso calore ha inoltre provocato il parziale crollo del tetto. Il tutto facendo registrare un danno complessivo che, alla luce di una prima sommaria stima, ammonterebbe a qualche decine di migliaia di euro. Nessuna conseguenza fisica, anche lo spavento è stato tanto, per il proprietario, un 57enne che si trovava all’interno della struttura che utilizzava ad uso personale e che, prima che le fiamme aggredissero l’intero deposito, è riuscito, non senza rischiare di mettere a repentaglio la propria incolumità (nei primissimi momenti l’uomo ha avuto un piccolo mancamento), a mettere quantomeno al sicuro la propria auto.

A richiedere l’intervento dei vigli del fuoco è stata, intorno alle 15.20, una persona che risiede nei pressi. In pochi minuti si è sprigionata una densa colonna di fumo bianco che, nonostante la foschia, era visibile da alcune centinaia di metri Sul posto, oltre ad una squadra del vicino Distaccamento di Lugo raggiunta in seguito dai colleghi provenienti dalla centrale operativa di Ravenna e da quelli di Imola, sono intervenuti i carabinieri della locale Stazione unitamente alla Polizia Locale della Bassa Romagna. Per consentire le operazioni di spegnimento, oltre ad un tratto della stessa via Morandi, il personale dell’Arma e della Polizia Locale hanno chiuso al traffico anche un tratto di via Marconi. La struttura andata a fuoco è stata dichiarata non fruibile dai Vigili del Fuoco.

lu.sca.