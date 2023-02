Fiato al Brasile a Faenza

Fino al 20 febbraio si svolgerà a Faenza la 12esima edizione del festival ‘Fiato al Brasile’, ideato e promosso dalla scuola di musica ‘Sarti’ di Faenza e dalla scuola Arti e Mestieri ‘Pescarini’ di Ravenna e in collaborazione con il Comune di Faenza, l’Unione dei Comuni della Romagna Faentina e sotto il patrocinio della Regione Emilia-Romagna. Il nostro territorio ospita in questi giorni una nutrita rappresentanza di musicisti brasiliani, che ricambieranno con ottima musica (Per informazioni e contatti: [email protected], 0546-21186).

Ecco il programma: stasera, alle 22.15, allo Zingarò Jazz Club di Faenza, in via Campidori 11, il duo Emilio Galante-Fausto Beccalossi (flauto e fisarmonica) si esibirà in un programma dal titolo ’Brasil!’, che toccherà la bossanova di Antonio Carlos Jobim e di Joao Gilberto, al Tropicalismo di Caetano Veloso. Domani, alle 21, nella sala del Seminario di Faenza, viale dello Stradone 30, il ’Fab flute-slarinet”, proporrà un concerto dedicato al repertorio brasiliano, ma con inserti nel barocco e nel contemporaneo, con composizioni arrangiate dagli stessi direttori ed esecutori dell’ensemble.

Venerdì 17, alle 21, nella chiesa del Seminario di Faenza, viale dello Stradone 30, un concerto dedicato al periodo coloniale brasiliano, eseguito da un ensemble di archi, fiati e cantanti di docenti dell’Università Usp, con la partecipazione di docenti e allievi della scuola Sarti. Alla bacchetta il maestro Rubens Russomanno Ricciardi. 

Sabato 18, alle 20.45, al teatro Masini di Faenza, in collaborazione con ERF in Winter, suona la ’Big Band Sarti’, affiancata da ospiti tra cui Daniel Carlomagno, Roberto Rossi, Nilza Costa, Samuel Pompeo e dal coro di voci bianche della ‘Sarti’, formato da 40 bambini tra i 6 e i 14 anni. Domenica 19, alle 10.30 al Museo del Risorgimento e dell’Età Contemporanea di Faenza, un appuntamento dedicato al repertorio classico, con musiche di Beethoven (a cura del Trio di Fiati degli alunni della classe di Musica da Camera della Scuola di musica ’Sarti’) e di Schubert (a cura del quintetto d’archi Usp con l’aggiunta della docente americana Minna Rose Chung). Domenica 19, alle 16, al Mic di Faenza, l’appuntamento finale del Festival: un ensemble di archi, chitarre e percussioni accompagnerà il Coro di Voci Bianche della scuola di Musica Sarti, il Coro Giovanile ’Sarti’ unito al Coro Jubilate e alcuni cantanti solisti, in un repertorio afro-samba e originale arrangiato e pensato proprio per queste realtà corali e solistiche. A dirigere 3 direttori, compositori e arrangiatori brasiliani che da anni dedicano tante delle loro energie alle formazioni vocali della Sarti e della città.