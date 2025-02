Fiato al Brasile a Faenza. Sul palco la Big Band e il coro di voci bianche

Appuntamento fuori abbonamento della rassegna ’Fiato al Brasile’, in programma alle 21 di stasera al teatro Masini di Faenza. Si tratta dello storico festival faentino organizzato dalla Scuola Sarti e nato dalla collaborazione con alcune delle più significative realtà musicali brasiliane, tra cui l’università Usp e l’Accademia Alma di Ribeirão Preto e l’Università Udesc di Florianópolis. Sul palco la Big Band Sarti, a cui si uniscono oltre 15 studenti brasiliani, il coro di voci bianche della Scuola Sarti, e come solisti tanti docenti e artisti che nel corso di questi anni sono stati ospiti del Festival, con un programma intitolato ’Folia Nordestina’, in omaggio alla musica del Nordest brasiliano, tema che accomuna tutti i concerti dell’edizione 2025 del festival.

Ritmi frenetici, sonorità tribali, canzoni melanconiche, tutte le caratteristiche della musica di questa regione verranno esplorate dalla Big Band insieme ai cantanti e solisti ospiti, e ai 40 bambini del coro di voci bianche Sarti. Per l’occasione, la Big Band sarà diretta da diverse bacchette: José Gustavo Julião de Camargo, uno dei padri fondatori del Festival, Daniele Santimone, docente della scuola Sarti da oltre 20 anni, e alcuni studenti universitari dell’Udesc. Ingresso libero.