Fidanzati evadono dai domiciliari

Uniti nella vita e anche nell’udienza direttissima di ieri mattina in tribunale a Ravenna.

Entrambi noti alle forze dell’ordine per diversi episodi di furto (nella foto, alcune bici rubate), lui Fabrizio Tonti, 50enne pescarese trapiantato a Ravenna, e lei Gabriela Rodica Stan, 35enne di origine romena residente in città, sono stati arrestati venerdì pomeriggio dagli agenti della Polizia locale di Ravenna per evasione. La coppia, infatti, ha violato la misura degli arresti domiciliari essendo stata trovata fuori casa dagli agenti intorno alle 15 di venerdì quando il giudice ha concesso loro di uscire solo la mattina, con obbligo di rientro alle 11, per recarsi al Sert.

Tra l’altro gli agenti della Polizia locale hanno pure trovato Tonti con uno zaino pieno di cibo e pure due bottiglie di champagne, sul quale sono in corso accertamenti.

Ieri mattina, davanti al giudice Cristiano Coiro e al viceprocuratore onorario Annalisa Folli, i due, difesi dall’avvocato Massimo Pleiadi, si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Il Vpo Folli, oltre alla convalida degli arresti, per i due ha chiesto i domiciliari per l’evasione e l’aggravamento della misura cautelare per il procedimento in atto che vede la coppia nei guai per furto. L’avvocato Pleiadi si è rimesso a giustizia per quanto riguarda la convalida, definendo il carcere una misura assurda rispetto alla condotta della coppia per cui l’unica soluzione è il Sert. Il giudice Coiro ha rimesso in libertà Tonti e la fidanzata per quanto riguarda l’evasione ma la coppia resta ai domiciliari in attesa che altro giudice si esprima sull’altro procedimento in atto.

m.m.