"Fieno dal Veneto per i nostri animali"

"La gratitudine e la riconoscenza nei confronti degli agricoltori di Cia Veneto è immensa", afferma Danilo Misirocchi, presidente di Cia Romagna che ha accolto - insieme al direttore Alessia Buccheri, al presidente territoriale Stefania Malavolti e ad altri associati - i cinque trattori con oltre cento rotoballe di fieno e paglia a Casola Valsenio per le aziende agricole Cia della Romagna. Si tratta dell’alimentazione per bovini, caprini, ovini e conigli: animali che stavano iniziando a soffrire la fame. Animali che mandati al pascolo, dove le condizioni lo permettono, si perdono perché si spostano in cerca di erba. Misirocchi ringrazia anche Cia Nazionale per la raccolta fondi per i bisogni degli associati emiliano-romagnoli.