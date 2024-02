Fiera delle imprese balneari il 15 e il 16 febbraio

Torna la Fiera delle imprese balneari, un preciso punto di riferimento per il settore in vista della prossima estate.

L’appuntamento quest’anno è previsto per giovedì 15 febbraio (inaugurazione alle 9.15, con l’esposizione dei prodotti da parte delle ditte convenzionate) e venerdì 16 febbraio, come sempre al Pala De Andrè. L’esposizione e l’incontro dei soci si terranno per tutte e due le giornate, dalle 9 alle 17, con le ditte che metteranno in mostra i loro prodotti e non mancheranno degustazioni sul posto. Tra gli appuntamenti centrali ci sarà quello di venerdì 16 febbraio alle 10.30 presso la sala dei Marmi del Pala De André, dove si terrà un convegno tecnico sul tema del rinnovo delle concessioni demaniali marittime, coordinato da Alex Giuzio di Mondo Balneare, con esperti, autorità locali e regionali.

L’iniziativa è promossa dalla Cooperativa Spiagge Ravenna.