Fiera delle imprese balneari: "Noi diamo sempre il massimo ma servono certezze e una soluzione normativa"

Dopo tre anni di stop è tornata la ‘Fiera delle imprese balneari’ al Pala De André, che anticipa la stagione balneare, offrendo un momento di confronto tra operatori, una panoramica delle ultime novità, tastando in qualche modo il ‘polso’ del settore. Entrando alla fiera impossibile non restare colpiti dal cartello ‘Assumiamo’ con sullo sfondo una torretta. Parte da qui la riflessione del presidente della Coop Ravenna Spiagge e presidente nazionale della Fiba Confesercenti. "La nostra cooperativa si occupa di salvataggio – spiega Maurizio Rustignoli – e, ogni anno, servono 120-130 persone per le 95 postazioni sul litorale. Inutile negarlo: rispetto al passato c’è più difficoltà nel reperire personale, l’offerta è inferiore alle necessità. Al momento ci manca il 20-25% del personale, ma abbiamo ancora un po’ di tempo…". Inevitabile allargare il discorso anche all’intero comparto. "La carenza di forza lavoro non è una novità – aggiunge Rustignoli –. Gli stabilimenti balneari a conduzione familiare riescono a sopperire meglio, rispetto a quelli che offrono ristorazione e altri servizi. Non è facile capire come farvi fronte ma, personalmente, ritengo che sarà inevitabile avvicinare molti più stranieri, dopo un’adeguata formazione professionale e con un minimo di conoscenza linguistica. I giovani che fanno la stagione ci sono, ma meno che in passato e ormai è chiaro che non sia più una questione di pagare bene. Chi è bravo, ormai decide lui la retribuzione per restare…". In fiera sono presenti quest’anno circa 50 aziende, un numero che testimonia un vivo interesse verso il comparto balneare che cerca sempre di rinnovarsi. Grande è l’attenzione verso il green, con cannucce, bicchieri e piatti biodegradabili e compostabili, così come verso la proposta gastronomica che deve ormai sempre più includere piatti per celiaci, vegetariani, vegani. Sta prendendo piede la moda della colazione in spiaggia, che va curata in pasticceria, mentre per l’aperitivo sempre più apprezzati solo i cocktail analcolici. L’ottimismo c’è, come sempre, fa parte del dna dell’imprenditore-bagnino. "C’è attesa – aggiunge Rustignoli – per il primo risultato importante del Parco Marittimo con l’ultimazione per Pasqua dello stralcio di Marina di Ravenna e Punta Marina. Dopo i disagi dell’anno scorso, ora si cominceranno a vedere i benefici. Gli indici di appetibilità delle nostre località balneari sono buoni. In più, cosa a mio avviso non secondaria, sto ricevendo buoni riscontri dalle agenzie immobiliari che si occupano di affitti. Già in tanti hanno prenotato". Un comparto in salute, nonostante la continua incertezza normativa e l’ormai nota spada di Damocle della Bolkestein. Non ha dubbi il presidente della Coop Spiagge: "Serve al più presto un tavolo tecnico per confrontarsi sulle regole dei balneari. La legge dice che solo lo Stato può decidere le evidenze pubbliche perché ne è il proprietario e di ciò occorre tener conto. Quello che serve è una soluzione normativa che sia compatibile con il diritto dell’Unione europea ma anche con le peculiarità italiane. La situazione attuale, che va avanti da anni, è un’agonia. Bisogna dare certezze a chi ha investito e non può essere all’improvviso espropriato della propria azienda".

Roberta Bezzi