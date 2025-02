"Fiere, porto e aeroporti: così la Romagna può crescere"

Legacoop Romagna fissa "lo sviluppo del porto di Ravenna e del sistema fieristico e aeroportuale" per il potenziamento dell’economia romagnola tra i "cinque temi strategici" per il territorio. Come sottolineato ieri all’assemblea annuale al Teatro Socjale di Piangipane a Ravenna, assieme a "rafforzamento della sanità pubblica, un welfare che risponda alle mutate esigenze sociali, il diritto alla casa come elemento chiave per l’attrattività del territorio, il contrasto al dissesto idrogeologico".

Durante l’appuntamento annuale che apre le celebrazioni per gli 80 anni della cooperazione, alla presenza del presidente della Regione Michele de Pascale la relazione del presidente Paolo Lucchi tocca le questioni "più urgenti che affronta il nostro sistema economico": l’intelligenza artificiale, il potere d’acquisto, l’impatto economico dei dazi internazionali e delle crisi geopolitiche, il riassetto del territorio. Ma anche la necessità di "ripensare i servizi sanitari e socio-sanitari alla luce delle dinamiche demografiche in atto". Un lavoro, rimarca Lucchi, che la centrale "porterà avanti con il medesimo impegno con cui è giunta alla metà del mandato congressuale".

A quattro giovani cooperatori, tutti consiglieri di amministrazione delle loro cooperative, il compito di approfondire altrettanti aspetti dell’azione cooperativa: Samanta Fabbri per Deco Industrie, Giuseppe Frustaci per Cento Fiori, Michele Ghetti per Cac e Fabio Romualdi per Formula Servizi. E nelle conclusioni il presidente de Pascale ricorda che "a partire dalla sua lunga storia, la cooperazione si dimostra oggi più che mai uno strumento attuale e moderno, in grado di dare risposte concrete alle tante contraddizioni che sta vivendo il nostro sistema economico e sociale". I temi posti da Legacoop, aggiunge, "fanno già parte della nuova elaborazione politica della Regione". Alla giornata hanno partecipato oltre 200 cooperatori provenienti da tutta la Romagna.