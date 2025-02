’Figli di Abramo’, il monologo di Sabelli

Alle 21 di stasera, per la rassegna ’Teatri d’Inverno–sguardi sulla drammaturgia contemporanea’, il teatro comunale ’Walter Chiari’ di Cervia ospita lo spettacolo ’Figli di Abramo (Abrahams Barn)’, una produzione del Teatro del Loto.

Tradotto e diretto da Gianluca Iumiento, adattato e interpretato, in esclusiva per l’Italia, da Stefano Sabelli, ’Figli di Abramo’ è una sorta di ’Mistero buffo’ incentrato su vita e dinastia di Abramo, patriarca e profeta comune all’Ebraismo, al Cristianesimo e all’Islam. Il monologo mette in scena il diario di viaggio di un attore, che da Gerusalemme si mette alla ricerca dell’Abramo perduto. La storia dell’uomo che da 4 millenni è riferimento di fede per miliardi di persone sulla Terra, è narrata in modo colto ma pure con grande ironia e divertimento.

’Figli di Abramo’, indaga l’origine delle tre grandi fedi monoteiste, entrando nel merito della loro comune discendenza abramitica. Racconta però anche la Storia di conflitti perenni e incomprensibili fra popoli, perpetrati in nome dello stesso Abramo, dei suoi figli - Ismaele e Isacco - e poi dei figli dei suoi figli. Popoli che, dalla lettura comparata e spesso sorprendente dei testi sacri, Torah, Vangelo, Corano, dovrebbero considerarsi fratelli gemelli.

Prezzi: 10 euro (intero); 5 euro (ridotto per under 29). Info: 0544-975166 e www.accademiaperduta.it