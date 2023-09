Figliuolo alle cooperative: "Ristori sicuri al 100%"

Il Governo ha confermato un ristoro al 100% per gli alluvionati e, entro la fine dell’anno, sarà prevista “un’anticipazione consistente” per cittadini e imprese. È quanto ha detto a Legacoop il tenente colonnello Vincenzo Martella, responsabile delle relazioni istituzionali della struttura di supporto al commissario per l’alluvione, Francesco Paolo Figliuolo, ai responsabili della centrale cooperativa durante un incontro. Lo riferisce la stessa Legacoop aggiungendo che il delegato del commissario ha anche precisato che la procedura di richiesta danni sarà implementata sulla piattaforma Sfinge della Regione Emilia-Romagna, già utilizzata per il terremototo dell’Emilia. L’incontro è avvenuto dopo la manifestazione di sabato scorso, quando le cooperative agricole braccianti di Ravenna, Ferrara, Bologna e Imola, hanno lanciato un appello.

Il commissario ha dunque contattato gli organizzatori della manifestazione, in particolare il presidente di Cab Terra Fabrizio Galavotti e al suo delegato è stato consegnato un documento con le osservazioni della comunità agricola alla bozza di ordinanza che delinea le condizioni per garantire il ristoro ai cittadini e alle imprese. Per Legacoop erano presenti il presidente di Legacoop Romagna, Paolo Lucchi, il responsabile di Ravenna, Mirco Bagnari, il responsabile del settore Agroalimentare Stefano Patrizi, e il presidente di Cab Terra, Fabrizio Galavotti, che hanno esposto le questioni condivise col presidente di Legacoop nazionale Simone Gamberini, il presidente di Legacoop Emilia-Romagna Daniele Montroni e tutti i livelli territoriali che hanno partecipato alla manifestazione del 16 settembre. "Ringraziamo il commissario Figliuolo per la sensibilità con cui ha ascoltato le legittime richieste delle cooperative braccianti e del mondo cooperativo agricolo in generale", commentano Lucchi e Gamberini. "Abbiamo esaminato articolo per articolo la bozza di ordinanza insieme al suo rappresentante e ci è stato assicurato che il documento sarà valutato con cura e sottoposto alla struttura tecnica competente. Da parte nostra continueremo a mantenere alta l’attenzione su questa vicenda: le cooperative agricole braccianti hanno subito danni per circa 30 milioni di euro, a fronte di un sacrificio importante".