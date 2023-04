Le opere degli artisti M Fulcro, Margherita Paoletti ed Alessandro Pixa saranno protagoniste della mostra ’Figure di cose che significano altre cose’, che verrà inaugurata oggi alle 18 negli spazi del Magazzeno Arte Contemporanea a Ravenna. La mostra è realizzata in collaborazione con Equidistanze-Residenze Artistiche, progetto organizzato da Associazione Culturale XX Aps. Il titolo della mostra, visitabile fino al 29 luglio con ingresso gratuito, è stato preso in prestito da ‘Le città invisibili’ di Italo Calvino, precisamente nella sezione dedicata alla città di Tamara. Dal 9 giugno la mostra assumerà una nuova forma: verranno inserite anche le opere di Nicola Montalbini, il disegnatore scelto per illustrare il libretto di Ravenna Festival di quest’anno dedicato proprio al grande scrittore. Le opere di Montalbini, alcune inedite e progettate per la mostra, dialogheranno con quelle dei tre artisti già presenti. M Fulcro ha studiato all’Accademia di Belle Arti tra Roma e Parigi e la sua ricerca si focalizza sull’arte classica. Margherita Paoletti è un’artista e illustratrice: si è laureata in Illustrazione e Animazione all’Istituto Europeo di Design di Urbino, Alessandro Pixa si è diplomato in Design del Prodotto all’Accademia di Belle Arti di Bologna. La mostra è prodotta in collaborazione con Ravenna Festival.