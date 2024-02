Fila assurda per l’accesso diretto al centro prelievi

Per accedere direttamente agli ambulatori prelievi senza prenotazione è sufficiente recarsi al Cmp che apre verso le ore 7.00 ed attendere il proprio turno spingendo la lettera H nell’apposito totem. Il problema è che il biglietto viene erogato solo alle 8.15 e che c’è gente che rimane in fila per non perdere il turno anche per più di un’ora. Una cosa incredibile che ha già irritato ed irrita ancora oggi non poche persone che spesso non possono rimanere in piedi per fare la fila per un periodo cosi lungo. Mi chiedo come non sia possibile apporre sul muro vicino al totem prenotazione uno di quei pratici ritira biglietti che si trovano presso i centri prelievo : basterebbe questo per poter permettere alla gente di sedersi in attesa del proprio turno. Nonostante le tante protesta nulla si sta facendo.

Cesare Sama