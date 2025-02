Filarmonica ’Toscanini’, l’ora del talento

È un’orchestra tra le più rinomate, la compagine ospite del prossimo appuntamento di ’Ravenna musica’ dell’associazione Mariani, in calendario alle 21 di stasera al teatro Alighieri. Si tratta della Filarmonica ’Arturo Toscanini’, nata nel 2002 come prosecuzione della storica Orchestra dell’Emilia-Romagna ’Arturo Toscanini’. Considerata oggi tra le più importanti orchestre sinfoniche italiane, si ispira ai valori di Arturo Toscanini, rigore, talento, estro e impegno e la sua attività si caratterizza per una continua ricerca di qualità, dal repertorio classico al contemporaneo, dagli ensemble cameristici al grande sinfonismo.

A guidarla sarà il maestro Joel Sandelson, vincitore nel 2021 dell’ambìto premio ’Herbert von Karajan young conductors’ del Festival di Salisburgo. L’orchestra affiancherà due eccellenti solisti la violinista Anna Tifu, vincitrice nel 2007 del Concorso Internazionale ’George Enescu’ di Bucarest, e il violoncellista Giovanni Gnocchi, solista in contesti prestigiosi che si è guadagnato il plauso di Yo-Yo Ma.

Nella prima parte del concerto si esibiranno insieme nel ’Doppio concerto per violino e violoncello’ di Brahms. La seconda parte della serata sarà dedicata al compositore danese Carl Nielsen, attivo tra la fine dell’800 e i primi decenni del ‘900. L’orchestra eseguirà la ’Sinfonia n. 2 in si minore op. 16’. Dal sottotitolo ’I quattro temperamenti’. Si tratta della seconda sinfonia composta da Carl Nielsen; fu scritta tra il 1901-1902 e dedicata al compositore italiano Ferruccio Busoni. Fu eseguita per la prima volta nel 1902 per l’associazione dei Concerti Danese, con Nielsen stesso alla direzione d’orchestra.

Prezzi da 5 a 30 euro a seconda del settore e dell’età.