Filetto, un milione per rifare via Nuova. La strada alluvionata a maggio 2023

Un milione di euro per rifare via Nuova, la strada che va da Filetto alla Ravegnana. E che, come tante altre strade del territorio, a metà maggio del 2023 era stata sommersa dall’acqua durante l’alluvione che in quei giorni mise in ginocchio il territorio. I lavori sono stati approvati nel corso della riunione della giunta di martedì mattina: manutenzione straordinaria finanziata con fondi comunali. Sono tanti, del resto, gli interventi in programma o in corso per ripristinare la viabilità danneggiata in quei giorni: nella stessa zona verranno rifatte via della Produzione e via dell’Orso, che si trovano tra Pilastro e Roncalceci e che costeranno rispettivamente 325mila e 650mila euro. In questo caso, però, il finanziamento viene dal Pnrr. E grazie al Pnrr sarà possibile eseguire lavori per un totale di circa 2 milioni per riasfaltare sei strade alluvionate in tutto il territorio del comune di Ravenna, tra Fornace Zarattini e il forese, da nord a sud. A questi si aggiungono 19 interventi per un totale di 11 milioni, finanziati in questo caso dalla struttura commissariale: i lavori includono, parlando del territorio delle Ville Disunite, il rifacimento del ponte di via Pugliese (che è stato uno dei primi interventi a partire, già l’estate scorsa). E, allargando lo sguardo a tutto il territorio comunale, la ricostruzione dei ponti che si trovano in via Angaia, via Corriera Antica e in via Trieste.

Alcuni lavori giudicati necessari restano ancora in attesa di fondi. Tra questi ci sono sette ponti sui fiumi di proprietà comunale (sugli otto totali) con i piloni nell’alveo: il ponte Assi e poi quelli di via Cella a Madonna dell’Albero, di Savio, tra Lido di Classe e Lido di Savio, a Ponte Nuovo, sul Lamone in viale Italia e il ’bailey’ tra Lido Adriano e Lido di Dante.