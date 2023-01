‘Fili e trame di vita’, trebbo al femminile

Nell’ambito della mostra ‘Fili e trame di vita’, organizzata da Ecomuseo del Sale e del Mare, oggi alle 16 nella sala Rubicone di Cervia si terrà un trebbo al femminile. Il trebbo e la veglia delle donne, sono state per secoli il momento utile per filare, sferruzzare, raccogliere il gomitolo e cominciare la narrazione della giornata trascorsa, dell’avvenimento dimenticato nella memoria, del racconto, la filastrocca, la poesia. Proveremo così a rivivere questo momento magico con le donne che hanno messo in mostra i loro lavori. L’ingresso è gratuito.

L’esposizione è aperta fino a domenica, dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30. Info. 0544.974400.