Filiale della Cassa a Ferrara, simbolico taglio del nastro

Taglio del nastro della filiale della Cassa di Ravenna nel centro di Ferrara, è la prima nella città estense per il Gruppo bancario presieduto da Antonio Patuelli e diretto da Nicola Sbrizzi.

"Questa filiale – ha detto Sbrizzi – è stata aperta in pieno periodo di covid, quando tutto lasciava presupporre uno stop dell’economia e degli investimenti. Noi, Cassa di Ravenna, in controtendenza abbiamo voluto inaugurare e investire in modo importante su Ferrara, perché credevamo in questo progetto, nella possibilità di instaurare un rapporto forte con questa città ed oggi possiamo dire che la nostra scelta coraggiosa era giusta e in questa direzione andremo avanti".

Il discorso del presidente Patuelli ha toccato le corde più sensibili dei cittadini di Ferrara: "Già la porta magnifica di ingresso a questa città, piazzale Medaglie d’Oro – ha detto –, illustra a chi arriva che stiamo entrando in un luogo di grande storia e di grande cultura. Mi legano a Ferrara ricordi fondamentali della mia vita: ne cito due, ovvero Romano Guzzinati, storico Presidente tra l’altro della Camera di Commercio di Ferrara, e Tonino Rossi, il Magnifico Rettore di un’Università che allora contava 5.600 studenti e che ora, cito le parole della Magnifica Rettrice Laura Ramacciotti, è arrivata a trentamila. Ferrara e Ravenna sono unite in un binario parallelo dalla nostra banca e dalla Camera di Commercio, perché questi due territori sono naturalmente legati: il porto di Ravenna è il porto dell’intera regione, i turisti visitano una città dopo l’altra, le economie sono correlate così come lo sono le imprese e le loro attività".