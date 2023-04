Filippo Ceccarelli oggi al Cisim

Continuano gli appuntamenti di Istantanee, format ideato da Cisim in collaborazione con Studio Doiz. Oggi l’ospite del talk sarà il giornalista e scrittore Filippo Ceccarelli, storico collaboratore de la Repubblica e ospite fisso del programma Propaganda Live. Il suo ultimo libro è ’Lì dentro. Gli italiani nei social’.

Con l’aiuto di Ceccarelli si affronterà il delicato tema dell’informazione in questi anni Venti del Duemila, e di come proprio il modo di fare informazione sia cambiato dopo l’avvento dei social. Quanto ci ha cambiato Internet? Come hanno influito i social sulla classe dirigente? Come è cambiato il modo di far politica? Apertura porte alle 17, inizio ore 18 al Cisim, in via Giuseppe Parini 48, a Lido Adriano; come sempre ingresso gratuito.