Filippo Graziani e la musica di papà. Poi domani i Calzini spaiati

Due appuntamenti per questo fine settimana al teatro Socjale di Piangipane, entrambi già tutti esauriti in prevendita. Si comincia stasera con l’omaggio di un figlio al padre. Filippo Graziani ripercorre i grandi successi del padre Ivan in un concerto che lo vede accompagnato dal fratello Tommy Graziani (batteria), Francesco Cardelli (basso), Stefano Zambardino (tastiere), Ricky Cardelli (chitarre). Una performance rock che farà rivivere il sound e le atmosfere che hanno reso indimenticabile Ivan Graziani. Per l’occasione Filippo torna al Socjale proponendo un concerto full band per far scatenare il pubblico, con le hit di sempre del padre.

Invece domani spazio al Socjale al più irriverente e divertente dei musical interpretato dai Calzini Spaiati con una coinvolgente musica dal vivo. Lo spettacolo non ha bisogno di presentazioni: i promessi sposi Brad e Janet, l’ambiguo Frank’n’Furter e il suo stravagante entourage vi renderanno partecipi di uno spettacolo senza precedenti! Dal 2009 la compagnia Calzini Spaiati propone spettacoli teatrali che spaziano dalla prosa al musical sempre con la costante della musica dal vivo ad accompagnare le proprie performance.