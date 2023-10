Filippo Graziani in viaggio verso l’arcipelago Ivan

Si intitola ‘Arcipelago Ivan’ ed è dedicato al padre Ivan, lo spettacolo che domani vedrà Filippo Graziani esibirsi alle 21 nella sala del Carmine di Massa Lombarda, in via Rustici. Ad organizzarlo, in collaborazione con la locale amministrazione comunale, è l’associazione ‘Nebraska’, intraprendente realtà che, tra le sue varie attività, da anni è impegnata in iniziative finalizzate alla raccolta di fondi a sostegno della ricerca sulle malattie neurodegerative.

Sarà una serata di canzoni, racconti e letture per rivivere i grandi successi di ‘casa Graziani’, come le indimenticabili ‘Lugano addio’, ‘Firenze’, ‘Pigro’ e tante altre. Ma sarà anche l’occasione per scoprire i lati nascosti del cantautore. "Questo viaggio – spiega Filippo – è il racconto musicale di mio padre, tante isole che compongono il suo percorso diverse tra loro ma legate dalla stessa penna e dalla stessa chitarra. Siete tutti invitati a salire a bordo della nave e lasciarvi traghettare nell’Arcipelago Ivan".

Dal 2019 Filippo si sta dedicando a divulgare il repertorio del padre Ivan attraverso spettacoli live che contribuiscono a far conoscere alla nuove generazioni un artista che ha rappresentato una svolta nel rock italiano.

Domani sera sul palco della sala del Carmine, insieme a Filippo (chitarra e voce) ci saranno Tommy Graziani (batteria), Stefano Zambardino (pianoforte e tastiere) e Francesco Cardelli (basso). Il tour è organizzato da International Music and Arts.

Ingresso 20 euro. Informazioni e prevendite: 338-8897725, 335-7236903.

lu.sca.