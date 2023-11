Film da paura, è l’ora

Al via il ’Ravenna Nightmare Film Fest’ al Palazzo dei Congressi di Ravenna, con un’anteprima, il festival, poi, entrerà nel vivo dal 14 al 18 novembre.

Alle 10 ci sarà la proiezione del film d’animazione ’Manodopera’ di Alain Ughetto, un lungometraggio in cui il regista ripercorre la vita dei propri nonni, originari del Piemonte, che decisero di emigrare in Francia alla ricerca di una vita migliore.

Alle 15 Il documentario di David Gregory ‘Enter the clones of Bruce. Not even death could kill the Dragon’ è dedicato al mito di Bruce Lee, dopo la cui prematura morte esplose il fenomeno cinematografico della ’bruceploitation’: biopic, sequel, prequel e spin-off realizzati in massa coinvolgendo attori-cloni di Bruce Lee. Il regista David Gregory indaga questa bizzarra congiuntura artistica e commerciale.

Alle 18 appuntamento con Federico Zampaglione e Carlo Diamantini, regista e creatore degli effetti speciali di ’The well’, che racconteranno al pubblico cosa ci sia dietro le quinte di un film ricco di effetti visivi. Alle 21 dialogo di Mariangela Sansone, saggista e critica cinematografica, con Zampaglione e proiezione di ’The well’, che narra di una giovane restauratrice incaricata di riportare all’antico splendore un misterioso dipinto medievale, mentre una forza malvagia inizia a manifestarsi nel piccolo borgo in cui si trova il dipinto.