Film documentario ai Giardini Speyer

Continuano le serate di proiezione di film e docufilm ai giardini Speyer organizzate da CittAttiva. Alle 21 di stasera sarà proiettato il film documentario - ’Io, la mia famiglia Rom e Woody Allen’, grazie alla collaborazione con ’Sguardi in Camera e Mir Sada’. Un racconto in prima persona di Laura Halilovic sulle difficoltà della nuova vita stanziale in un quartiere popolare di Torino, che cresce inseguendo i propri sogni combattendo contro i pregiudizi e le tradizioni di una cultura difficile da accettare.

Venerdì invece, serata curata dall’associazione Malva- Ucraini di Ravenna: sarà presentato il film doc ’War on education’, testimonianza sulla drammaticità degli eventi.